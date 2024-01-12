Врач предупредил россиянок, что некоторые маски годятся только для протирания стёкол, но никак не для вашего лица Врач Умнов: Спирт в составе тканевой маски для лица высушит кожу 12 января, 11:27 Спирт в составе тканевой маски для лица высушит кожу. Обложка © Shutterstock

Многие россиянки используют тканевые маски для лица для достижения быстрого вау-эффекта. Казалось бы, простой и быстрый способ увлажнить, освежить кожу и добавить ей сияния перед мероприятием. Бьюти-блогеры советуют их ввести в ежедневную уходовую рутину на постоянной основе. Однако далеко не все тканевые маски для лица полезны. Как их правильно выбирать и использовать, Лайфу рассказал Александр Умнов — преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения.

В первую очередь врач посоветовал тщательно изучать состав маски, причём неважно, сколько она стоит: 40, 500 или 1000 рублей.

Если вы увидите в составе спирт наряду с гиалуроновой кислотой, целебной сывороткой из календулы, зелёного чая или чудодейственным экстрактом алоэ, знайте, что в этом случае, кроме иссушения и обезжиривания кожи, вы вряд ли что-то получите, так как спирт в соединении с целлюлозой — это хорошее средство для того, чтобы протирать экраны, зеркала и окна, но никак не для того, чтобы оставлять на коже на 20–30 минут, как заявлено в инструкции. Александр Умнов Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург

Если даже в тканевых масках нет спирта, то врач предупредил, что увлажняют они только пока находятся на коже. Как только вы снимаете её, оставшаяся сыворотка быстро испаряется из-за отсутствия компресса, который создавала тканевая основа, проходит пять минут, и кожа становится сухой и стянутой. Если не нанести увлажняющий крем, то ваша кожа будет вынуждена самостоятельно пытаться нормализовать водный баланс.

"Зимой в условиях отопления и сухости в помещениях, а также в условиях холода и мороза на улице такие стрессы противопоказаны как для молодой проблемной кожи, так и для возрастной. Из всех тканевых масок зимой желательно использовать только те, которые напитаны составом без спирта, с коллагеном, плацентой, экстрактом морских водорослей, жемчуга, пчелиным маточным молочком, экстрактом ласточкиного гнезда, прополисом", — посоветовал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения.

Такой состав обеспечит увлажнение и питание даже без нанесения дополнительного крема, главное — не передержать маску, чтобы она не высыхала прямо на лице.

Особенный уход зимой нужен и коже рук. При сухости, шелушении и покраснении помогут кремы с жирными кислотами и церамидами (эмолентами). Крем для рук также может содержать холестерол 2–4%, укрепляющий естественные функции кожи и помогающий сохранять влагу.