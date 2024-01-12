Никакого глицерина: Косметолог рассказала о зимнем уходе за кожей рук

При сухости, шелушении и покраснении кожи рук зимой помогут кремы с жирными кислотами и церамидами (эмолентами). Об этом порталу "Страсти" рассказала дерматолог, врач-косметолог Евгения Антимирова.

По словам специалиста, жирные кислоты способствуют созданию защитного барьера, а церамиды участвуют в формировании гиполипидной мантии кожи и обновлении клеток. Крем для рук также может содержать холестерол 2–4%, укрепляющий естественные функции кожи и помогающий сохранять влагу.

"Наносить космецевтические средства рекомендуется как утром, так и вечером. Если сухость кожи рук сильно выражена, то применение возможно после каждого взаимодействия с водой", — объяснила врач, добавив, что наносить крем нужно за 20–30 минут до выхода на улицу, чтобы вода в его составе не кристаллизовалась на морозе.

А вот от кремов с глицерином, являющимся трёхатомным спиртом, Антимирова рекомендует воздержаться: эффект увлажнения обманчив, после смывания сухость усилится. Что касается пигментных пятен — не стоит пытаться вывести их в домашних условиях химпрепаратами и чистотелом: после полученных ожогов могут остаться рубцы, недалеко и до кожной атрофии. А результатом бесконтрольного применения гормональных мазей может стать нарушение барьерного слоя и декомпенсация кожи.

В качестве безопасного ухода за руками дерматолог рекомендовала парафиновые ванны: благодаря им на коже образуется защитный барьер, удерживающий влагу. Кроме того, процедура способствует расслаблению мышц, питанию суставов и улучшению циркуляции крови. И, конечно, не стоит забывать про варежки на морозе и резиновые перчатки при контакте с бытовой химией.