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1 ноября, 14:23

Дерматолог раскрыла, какие компоненты в составе мыла погубят вашу прекрасную кожу

Дерматолог Рудыка: Хорошо, когда в состав мыла входит глина

Натуральность мыла можно определить по наличию растительных компонентов в составе. Отмечается, что вредные вещества могут усугубить состояние кожи.

Твёрдое мыло безопаснее жидкого, рассказала дерматолог-косметолог Наталия Рудыка.

"В мыле не должно быть синтетических поверхностно-активных веществ (ПАВ), полиэтиленгликолей (ПЭГ), триэтаноламинов, синтетических красителей, отдушек и ароматизаторов", — рассказала специалист РИА "ФедералПресс".

Эксперт отметила, что натуральное мыло состоит из солей жирных кислот и растительных масел, поэтому оно не должно иметь выраженной отдушки и цвета. Косметолог рассказала, что хорошо, когда в состав моющего средства входят лекарственные растения, глина, минералы, лечебные грязи и эфирные масла для аромата.

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Ранее россиянам рассказали, что нет никакого смысла использовать дорогие кремы и сыворотки без нормального очищения кожи. Дело в том, что эти средства не смогут проникнуть глубже рогового слоя.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Мышляева
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