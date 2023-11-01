Дерматолог раскрыла, какие компоненты в составе мыла погубят вашу прекрасную кожу

Натуральность мыла можно определить по наличию растительных компонентов в составе. Отмечается, что вредные вещества могут усугубить состояние кожи.

Твёрдое мыло безопаснее жидкого, рассказала дерматолог-косметолог Наталия Рудыка.

"В мыле не должно быть синтетических поверхностно-активных веществ (ПАВ), полиэтиленгликолей (ПЭГ), триэтаноламинов, синтетических красителей, отдушек и ароматизаторов", — рассказала специалист РИА "ФедералПресс".

Эксперт отметила, что натуральное мыло состоит из солей жирных кислот и растительных масел, поэтому оно не должно иметь выраженной отдушки и цвета. Косметолог рассказала, что хорошо, когда в состав моющего средства входят лекарственные растения, глина, минералы, лечебные грязи и эфирные масла для аромата.