Переплачивать нет смысла: Косметолог раскрыла залог успеха при уходе за лицом

Использовать дорогие кремы и сыворотки без должного очищения кожи нет никакого смысла, так как глубже рогового слоя средства не проникнут. Об этом предупредила в беседе с "Газетой.ru" дерматолог-косметолог, директор российского представительства Skincouture Любовь Столина.

По её словам, залогом успеха в уходе является хорошее очищающее средство — то, которое подходит человеку по типу кожи. Рекомендовано также обойтись и без смывки для глаз тем, кто не любит ярко краситься. Вместо этого лучше использовать тоник, так как это средство — важный этап для восстановления кислотности кожи и увлажнения после умывания.

Сывороткой для лица пренебрегать не стоит, ведь она имеет более насыщенный состав, чем крем. К тому же она способна корректировать такие проблемы, как акне, пигментацию и морщины.

"Сыворотка тоже может использоваться самостоятельно утром и вечером. Обратите внимание на сыворотки с текстурой крема, такие средства могут исключить необходимость приобретения ночного крема", — посоветовала Столина.

По её словам, дневной крем — обязательный атрибут домашнего ухода. Он увлажняет кожу, восстанавливает барьеры и состав бактериальной флоры, защищает от ультрафиолета, синего света от гаджетов, а также остатков продуктов сгорания топлива в воздухе. А вот вечерний борется с акне, пигментацией и обезвоживанием кожи.

Кроме того, эксперт пояснила, что маски для лица стоит делать не чаще двух раз в неделю. Что касается удаления ороговевших клеток, то для этого лучше использовать домашний пилинг: сыворотки и кремы с АНА-кислотами и энзимами, а также средства с ретиноидами. Вместе с этим уход должен включать в себя и дневной крем для лица с SPF, резюмировала косметолог.