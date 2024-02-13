Живёт уже 20 тысяч лет, лечения нет: Что известно о вирусе Аляскапокс, который убил первого человека Врач Демьяновская: Специфического лечения вируса Аляскапокс не существует 13 февраля, 12:32 Обложка © Shutterstock

Мир переполошило известие о первой смерти человека от вируса Аляскапокс (AKPV). Что это за болезнь, кто находится в группе риска, есть ли лечение и может ли вирус распространиться в России — на все эти вопросы Life.ru ответила врач Екатерина Демьяновская.

Она рассказала, что вирус Аляскапокс — возбудитель оспы, который циркулирует среди животных. Он был выявлен несколько лет назад на Аляске в США, но, по данным генетических исследований, ему примерно 10–20 тысяч лет. Сведений о том, что AKPV может передаваться от человека к человеку, нет. Предполагается, что заражение происходит от мелких млекопитающих (белок, бродячих кошек) или переносчиков, загрязнённых выделениями таких животных. Так, первая пациентка, от которой выделили вирус Аляскапокс, подозревала, что её укусил паук.

Среди наиболее выраженных симптомов — характерные высыпания на коже ("оспины"), которые сопровождаются лихорадкой, утомляемостью, болью в мышцах, увеличением и болезненностью лимфатических узлов. При этом врачи отмечают, что пациенты переносят болезнь довольно легко. Осложнённое течение возможно у людей с ослабленным иммунитетом. К примеру, умерший от вируса Аляскапокс пациент проходил курс лечения от рака, что привело к угнетению иммунной системы. Екатерина Демьяновская Врач – эксперт лаборатории "Гемотест"

По словам Демьяновской, специфического лечения вируса Аляскапокс не существует, терапия направлена на облегчение симптомов. Специальных мер профилактики, например вакцины, также пока не разработано. Однако защититься можно довольно простым способом: Избегать контактов с потенциально инфицированными животными в регионах, где был зарегистрирован вирус. Соблюдать меры личной гигиены: тщательно мыть руки при контакте с животными или используемыми ими предметами (например с миской, в которой подкармливают брошенных кошек).

Кстати, медик не исключает, что возможно появление "аляскинской оспы" и на территории России. Этому могут способствовать и близость северных территорий нашей страны к месту вспышек инфекции (теоретически, вирус может перемещаться с мигрирующими животными), и климат, сходный с тем, который для возбудителя оказался благоприятным. Тем не менее, по словам собеседницы Life.ru, риск заражения вирусом Аляскапокс считается невысоким.

"Популяционный иммунитет к натуральной оспе в данный момент не сформирован, так как вакцинация против оспы давно не проводится. Однако учёные считают вероятность распространения этой разновидности оспы в России низкой и угрозы для эпидемиологического благополучия населения нашей страны сейчас не видят", — добавила врач – эксперт лаборатории "Гемотест".

Напомним, в мире зафиксировали первую смерть человека от вируса Аляскапокс. Пожилой американец скончался после заражения AKPV, хотя ранее недуг считался неопасным и до этого все заболевшие исцелялись. Сам вирус был открыт в 2015 году. В основном он встречается у мелких млекопитающих, например, у красных полёвок и землероек. В распространении AKPV могут участвовать домашние кошки и собаки. При этом Роспотребнадзор считает, что риски завоза вируса Аляскапокс на территорию РФ исключены.

Авторы Андрей Горяничев