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12 февраля, 08:05

Роспотребнадзор оценил вероятность завоза в РФ смертельного вируса Аляскапокс

Роспотребнадзор: Риски завоза вируса Аляскапокс на территорию РФ исключены

Риски завоза и заражения вирусом Аляскапокс на территории России исключены, сообщает Роспотребнадзор.

"Несмотря на то что количество выезжающих с континента минимальное, специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию в пунктах пропуска через государственную границу. Для этих целей задействована АИС "Периметр", позволяющая анализировать и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

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Напомним, ранее в мире зафиксировали первую смерть человека от вируса Аляскапокс. Пожилой американец скончался после заражения AKPV, хотя ранее недуг считался неопасным, и до этого все заболевшие исцелялись. Сам вирус был открыт в 2015 году. В основном он встречается у мелких млекопитающих, например, у красных полёвок и землероек. В распространении AKPV могут участвовать домашние кошки и собаки.

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Александра Вишнякова
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