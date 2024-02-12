Роспотребнадзор оценил вероятность завоза в РФ смертельного вируса Аляскапокс

"Несмотря на то что количество выезжающих с континента минимальное, специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию в пунктах пропуска через государственную границу. Для этих целей задействована АИС "Периметр", позволяющая анализировать и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Напомним, ранее в мире зафиксировали первую смерть человека от вируса Аляскапокс. Пожилой американец скончался после заражения AKPV, хотя ранее недуг считался неопасным, и до этого все заболевшие исцелялись. Сам вирус был открыт в 2015 году. В основном он встречается у мелких млекопитающих, например, у красных полёвок и землероек. В распространении AKPV могут участвовать домашние кошки и собаки.