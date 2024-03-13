Летние туры на Шри-Ланку и в ОАЭ могут подешеветь на 15%

Ограниченный список направлений, куда можно полететь из России, стал причиной увеличения полётных программ. Это способствовало снижению цен на билеты. Как сообщил URA.ru гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян, этим летом можно будет отдохнуть в ОАЭ и на Шри-Ланке приблизительно на 10–15% дешевле, чем годом ранее.

"Стало больше полётных программ. За счёт этого цены на билеты упали. Летом пока они ожидаются на 10–15% ниже, чем в прошлом году. Речь идёт, в частности, об Объединённых Арабских Эмиратах и Шри-Ланке", — объяснил эксперт.

А вот на снижение стоимости путёвок в Таиланд, Турцию и Египет он призвал не надеяться в силу нынешнего курса рубля. Он советует заранее приобрести туры, потому что ближе к лету и без того не очень низкий ценник значительно вырастет. По прогнозам аналитиков, стоимость путёвки в Турцию и Египет на двоих на неделю будет начинаться от 150 тысяч рублей.