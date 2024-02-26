Скидки до 50%: Россиянам рассказали о ценах на путёвки в Турцию

Турецкие отели начали предоставлять хорошие скидки россиянам. Так, недельный отдых на двоих в этом сезоне может обойтись всего в 100 тысяч рублей.

"Если бронировать сейчас, скидки доходят до 50%. Такие варианты могут быть до середины апреля. По таким акциям недельный отдых на двоих может уложиться в районе плюс-минус 100 тысяч рублей, включая перелёт (если не брать август)", — рассказал генеральный директор компании "Арт-тур" Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН.

Он также назвал страны, которые будут конкурировать с Турцией за летний отдых россиян. Речь идёт о Шри-Ланке и странах Ближнего Востока (к примеру, Оман, Катар, Бахрейн). Кроме того, по словам Арутюнова, в качестве альтернативы есть Таиланд, но летом там немножко портится погода. Сейшелы и Маврикий, конечно, обойдутся дороже, чем Турция, однако для тех, кто выбирает дорогие турецкие отели, это вполне интересные варианты, резюмировал специалист.