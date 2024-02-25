Цена на отдых в Турции для россиян в 2024 году упадёт в несколько раз

В 2024 году отдых в Турции подешевеет в несколько раз. По данным Mash, причина такой щедрости местных отельеров заключается в желании вернуть российских туристов. На данный момент стоимость уже снизилась на 20%, а в апреле ожидается падение ещё на 25–30%. При этом раннее бронирование туров на летний сезон уже увеличилось втрое.

Как указал телеграм-канал, в 2022 году средний чек на восемь дней составлял 1064 евро, в 2023-м — 879 евро, а сегодня — 703,2 евро. Причём в перспективе речь может идти даже о 615,3 евро. Всё это — на фоне дорожающего отдыха в Египте: сегодня скромный отдых на одного обойдётся в 850 долларов, а в пятизвёздочном отеле системы "всё включено" — от 1600 долларов.

Тем временем в ОАЭ такой же отель обойдётся в 959 долларов. Что касается Таиланда, то он в ближайшее время станет ещё дешевле для туристов, сообщили в "Интуристе". По данным телеграм-канала, на данный момент Бангкок собирается провести переговоры с Москвой о возвращении в РФ Thai Airways и увеличении числа рейсов в столицу, а также в Пхукет, Лампанг, Самуй и Краби, что существенно снизит стоимость отдыха.