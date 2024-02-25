Власти Шри-Ланки объяснились после заявления об отказе в продлении виз россиянам

Власти Шри-Ланки официально не принимали решений об отказе в продлении виз российским и украинским туристам, правительство проведёт расследование после появления сообщений об этом. С таким заявлением выступил офис президента страны Ранила Викрамасингхе.

"Президент Ранил Викрамасингхе поручил провести расследование по поводу распространённого без предварительного одобрения кабинета министров уведомления о том, что российские и украинские туристы должны покинуть страну в течение 14 дней", — говорится в сообщении.

В свою очередь Министерство общественной безопасности также сообщило, что правительство не принимало решений по визам для россиян и украинцев. В управлении по СМИ пояснили, что Департамент иммиграции и эмиграции выдал уведомление туристам без предварительного согласования с кабмином.

Ранее СМИ со ссылкой на генерального комиссара по иммиграции Харша Илукпития сообщили, что гражданам РФ и Украины предписано покинуть Шри-Ланку до 7 марта. В октябре прошлого года страна одобрила выдачу бесплатных виз для туристов из ряда государств, в том числе России. Пилотный проект действует до 31 марта. Для россиян остров является одним из главных направлений в этом году, ожидается, что к декабрю его посетит около 200 тысяч туристов из РФ.