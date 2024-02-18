Россиянам на Шри-Ланке советуют вернуться на родину из-за преступлений против туристов из РФ
Посольство РФ призвало россиян на Шри-Ланке вернуться на родину
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Посольство России обратилось к живущим на Шри-Ланке соотечественникам с предупреждением из-за участившихся преступлений в отношении граждан РФ на острове, последнее из которых было совершено в феврале.
"В связи с участившимися инцидентами с участием росграждан, прежде всего находящихся в островном государстве уже длительное время, посольство призывает постоянно проживающих на Шри-Ланке россиян рассмотреть возможность возвращения на родину", — говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале дипмиссии.
Последним стал инцидент с домогательствами в отеле Rainbow Surf Beach Hotel в отношении трёх российских туристок со стороны сотрудника отеля. По сведениям Лайфа, работник проник в номер девушек и лёг на кровать голым. Парень одной из туристок заступился за них и начал разбираться с извращенцем. Туристы написали заявление в правоохранительные органы, но там согласились принять его только после вмешательства консула РФ.
В посольстве рассказали, что это не первая подобная жалоба на указанный отель. Консульский отдел принимает все возможные меры реагирования, заверили в дипмисии.
А в Таиланде русские и украинцы сообща спасли оказавшихся в бурном море китайских туристов, чья лодка потерпела крушение во время экскурсии. Они подняли всех на борт, доставили на берег и передали под опеку сотрудников национального парка, обошлось без пострадавших.