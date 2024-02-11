Россияне и украинцы спасли китайских туристов, потерпевших крушение в Таиланде

В Таиланде русские и украинцы сообща спасли оказавшихся в бурном море китайских туристов, чья лодка потерпела крушение во время экскурсии. Об этом сообщает SHOT.

Русские и украинские туристы спасают потерпевших крушение китайцев в Таиланде. Видео © t.me / "Реальный Пхукет 18+"

Лонгтейл (так называются деревянные лодки с длинной хвостовой частью, — прим. Life.ru) с туристами из КНР, плывущими к острову Хонг в провинции Краби, пошла ко дну около десяти утра по местному времени. На борту в этот момент находились семеро китайских граждан вместе с тайским капитаном, все они оказались в море.

Хоть на них и были спасательные жилеты, но волны бушевали с такой мощностью, что люди быстро выбились из сил. При этом проезжавшие неподалёку лодки их просто не замечали. Но удача не отвернулась от потерпевших крушение: рядом проплывала крупное судно, на котором находились россияне и украинцы, а также несколько европейцев, которые хотели посмотреть залив Пханг-Нга.

В итоге всех восьмерых подняли на борт, доставили на берег и передали под опеку сотрудников национального парка, обошлось без пострадавших. А спасители, получив заслуженные благодарности от вызволенных из воды китайцев, продолжили путь на экскурсию.