Русские, украинцы и литовец уже год выживают на застрявшей в Мозамбике шхуне

В Мозамбике ради выживания сплотились русские, украинцы и литовец: экипажу морского траулера создали невыносимые условия проживания в порту Мозамбика. Им не позволяют готовить себе пищу на разведённом костре, а других возможностей это сделать нет, ведь на судне отсутствуют свет и топливо. Теперь от совместных усилий зависит их жизнь. Об этом сообщает SHOT.

Моряк Виктор Абусагитов — о ситуации на траулере Volopas. Видео © T.me / SHOT

Около года назад команда, служащая на рыболовецком траулере Volopas, отправилась в рейс, во время которого и начались проблемы. Примерно через три месяца после отбытия у владельца шхуны произошёл разлад с агентом, из-за чего экипаж, набранный из граждан России, Украины и Литвы, застрял в порту Мапуту. С этого момента морякам приходится жить на борту без света и кондиционеров. Капитану отправляют небольшие суммы, но денег хватает только на такую еду, которая готовится на открытом огне. Администрация мапутского порта не позволяет рыбакам разводить на своей палубе огонь и предлагает им выдумать, что же есть в таком случае.







Одежда мужчин мокнет ежедневно, поэтому в распорядке дня — регулярная сушка. Мыться нужно из пластиковой канистры с краником. Из Посольства РФ присылают техническую воду, которую нужно прокипятить, прежде чем её пить или что-то в ней готовить. Однако есть и плюсы — конфликт между Россией и Украиной никак не влияет на дружеские отношения между русскими, украинцами и литовцем, ведь им сейчас совсем не до этого.

Супруга одного из членов команды, Виктора Абусагитова, который родом из Владивостока, рассказала SHOT, что он уехал из дома почти ровно год назад — 13 января 2023 года. Там его остались ждать жена и трое детей, у одного из которых инвалидность. Женщина регулярно звонит Виктору в надежде на хорошие вести, но пока их не дождалась.