Сухогруз разломился на две части из-за шторма у берегов Турции
Sözcü: Шторм у Черноморского побережья Турции разломил сухогруз надвое
Сухогруз с панамским флагом сел на мель рядом с портом Эрегли у Черноморского побережья Турции из-за накрывшей регион непогоды. Об этом сообщает турецкий телеканал Sözсü.
По его данным, в результате сильного шторма судно буквально разломилось надвое, а 13 членам экипажа пришлось переправляться на берег. К счастью, никто не пострадал.
В настоящее время оранжевый код погодной опасности объявлен в Стамбуле, Анкаре, Измире и более чем 60 других турецких городах. По прогнозу синоптиков, ожидаются ливни и даже подтопление. При этом в столице порывы ветра могут достигать до 30 метров в секунду. В результате ЧП в стамбульских аэропортах за выходные было отменено почти 200 внутренних и международных рейсов.
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Кстати, непогода в эти дни бушует и в России. Например, шторм накрыл Алтайский край, Кузбасс, а также Омскую и Новосибирскую области. В регионах ветер дует с такой силой, что сносит крыши домов и магазинов, валит сосны, а машины с лёгкостью переворачиваются. В Новокузнецке на женщину даже упала огромная вывеска, а пассажиров авто насмерть придавило деревом. Подробнее о последствиях разрушительной силы — в нашей подборке.
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