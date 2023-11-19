Сухогруз разломился на две части из-за шторма у берегов Турции

Сухогруз с панамским флагом сел на мель рядом с портом Эрегли у Черноморского побережья Турции из-за накрывшей регион непогоды. Об этом сообщает турецкий телеканал Sözс ü .

По его данным, в результате сильного шторма судно буквально разломилось надвое, а 13 членам экипажа пришлось переправляться на берег. К счастью, никто не пострадал.

В настоящее время оранжевый код погодной опасности объявлен в Стамбуле, Анкаре, Измире и более чем 60 других турецких городах. По прогнозу синоптиков, ожидаются ливни и даже подтопление. При этом в столице порывы ветра могут достигать до 30 метров в секунду. В результате ЧП в стамбульских аэропортах за выходные было отменено почти 200 внутренних и международных рейсов.