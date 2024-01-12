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С сухогруза в Чёрном море таинственно пропал матрос во время рейса из Новороссийска

Haber Global: В Чёрном море исчез матрос с сухогруза, возвращавшегося в Турцию

12 января, 13:42
В море исчез матрос с сухогруза, шедшего из Новороссийска в Турцию. Обложка © Shutterstock

В море исчез матрос с сухогруза, шедшего из Новороссийска в Турцию. Обложка © Shutterstock

В международной акватории Чёрного моря бесследно исчез член экипажа, находившийся на борту сухогруза, направлявшегося из Новороссийска в турецкий порт Искендерун. Об этом сообщил телеканал Haber Global.

"Сухогруз длиной 180 метров с 23 турецкими членами экипажа на борту следовал из российского порта Новороссийск в порт Искендерун. Во время плавания в международных водах турецкий член экипажа М.Ш., отвечавший за уборку, пропал", уточняется в тексте.

Все помещения корабля были осмотрены, но пропавшего матроса не нашли. Капитан связался с береговой охраной, после чего к месту выдвинулись катер и вертолёт. Сейчас судно остановилось, ведутся поиски члена экипажа. Предположительно, он мог упасть за борт.

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Ранее сообщалось, что в ноябре 2023 года из-за накрывшей Черноморское побережье Турции непогоды на мель рядом с портом Эрегли сел сухогруз под панамским флагом. В результате сильного шторма судно буквально разломилось надвое. Никто из членов экипажа не пострадал, они перебрались на берег.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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