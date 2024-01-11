На Украине захотели привлечь НАТО к охране судов в Чёрном море

Киевские власти обсуждают с западными партнёрами вопрос о привлечении кораблей НАТО к обеспечению безопасности "зерновых коридоров" в Чёрном море. Об этом рассказал командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа в разговоре с изданием "Украинская правда".

"Идут такие переговоры, в том числе по привлечению кораблей НАТО для обеспечения безопасности гражданского судоходства в украинские порты. И когда они будут реализованы и будут ли, сейчас нет информации. Я сам лично просил об этом партнёров", — поделился он.