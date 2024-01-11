На Украине захотели привлечь НАТО к охране судов в Чёрном море
Глава ВМС Украины: Киев обсуждает охрану "зерновых коридоров" судами НАТО
Авианосец ВМС США "Джеральд Форд". Обложка © ТАСС / Zuma
Киевские власти обсуждают с западными партнёрами вопрос о привлечении кораблей НАТО к обеспечению безопасности "зерновых коридоров" в Чёрном море. Об этом рассказал командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа в разговоре с изданием "Украинская правда".
"Идут такие переговоры, в том числе по привлечению кораблей НАТО для обеспечения безопасности гражданского судоходства в украинские порты. И когда они будут реализованы и будут ли, сейчас нет информации. Я сам лично просил об этом партнёров", — поделился он.
Напомним, зерновая сделка была прекращена с 18 июля 2023 года из-за полного игнорирования российской части документа, РФ отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре. Позже на Украине выразили желание использовать этот коридор для поставок зерна даже после разрыва договорённостей. Первое судно было зафиксировано 16 августа: контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга вышел из порта Одессы, а 3 сентября через временный коридор прошли ещё два корабля. В ноябре 2023 года Владимир Зеленский заявил, что Украина получит от Запада военные корабли для конвоя судов в "зерновом коридоре". По его словам, для Киева такие водные маршруты — необходимый источник получения прибыли, которая будет направлена на поддержку ВСУ. В Минобороны РФ уже не раз говорили, что после прекращения зерновой сделки все суда в данной акватории будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военной продукции.