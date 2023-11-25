Зеленский: Украина получит корабли для конвоя судов в "зерновом коридоре"

Киев достиг договорённостей о получении военных кораблей для сопровождения судов по "зерновому коридору" в Чёрном море, утверждает Владимир Зеленский. По его словам, страна работает над обеспечением безопасности в этом регионе.

"Украина договорилась с партнёрами о получении военных кораблей для конвоирования судов в "зерновом коридоре", — написал Зеленский на своей странице в Facebook*.

Он поведал, что Украина считает коридор важным достижением и работает над обеспечением безопасности в этом регионе. Также Зеленский надеется, что в ближайшее время там будет размещена система ПВО. Политик заявил, что для Киева "зерновой коридор" — необходимый источник для получения прибыли, которая будет направлена на поддержку ВСУ.