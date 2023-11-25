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25 ноября, 15:29
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Зеленский: Украина получит корабли для конвоя судов в "зерновом коридоре"

Киев достиг договорённостей о получении военных кораблей для сопровождения судов по "зерновому коридору" в Чёрном море, утверждает Владимир Зеленский. По его словам, страна работает над обеспечением безопасности в этом регионе.

"Украина договорилась с партнёрами о получении военных кораблей для конвоирования судов в "зерновом коридоре", — написал Зеленский на своей странице в Facebook*.

Он поведал, что Украина считает коридор важным достижением и работает над обеспечением безопасности в этом регионе. Также Зеленский надеется, что в ближайшее время там будет размещена система ПВО. Политик заявил, что для Киева "зерновой коридор" — необходимый источник для получения прибыли, которая будет направлена на поддержку ВСУ.

Зеленский заявил о важности зернового коридора для содержания ВСУ

Зеленский заявил о важности зернового коридора для содержания ВСУ

Ранее Зеленский заявил, что комплексный план по вопросам мобилизации на Украине будет подготовлен уже на следующей неделе. Он назвал проблему привлечения рекрутов в ряды ВСУ сложной и актуальной. По его словам, в центре внимания сейчас работа территориальных центров комплектации, врачебных комиссий, мобилизация и демобилизация.

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Александра Мышляева
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