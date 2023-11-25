Зеленский: Украина получит корабли для конвоя судов в "зерновом коридоре"
Киев достиг договорённостей о получении военных кораблей для сопровождения судов по "зерновому коридору" в Чёрном море, утверждает Владимир Зеленский. По его словам, страна работает над обеспечением безопасности в этом регионе.
"Украина договорилась с партнёрами о получении военных кораблей для конвоирования судов в "зерновом коридоре", — написал Зеленский на своей странице в Facebook*.
Он поведал, что Украина считает коридор важным достижением и работает над обеспечением безопасности в этом регионе. Также Зеленский надеется, что в ближайшее время там будет размещена система ПВО. Политик заявил, что для Киева "зерновой коридор" — необходимый источник для получения прибыли, которая будет направлена на поддержку ВСУ.
Ранее Зеленский заявил, что комплексный план по вопросам мобилизации на Украине будет подготовлен уже на следующей неделе. Он назвал проблему привлечения рекрутов в ряды ВСУ сложной и актуальной. По его словам, в центре внимания сейчас работа территориальных центров комплектации, врачебных комиссий, мобилизация и демобилизация.
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