Зеленский заявил о важности зернового коридора для содержания ВСУ

Зерновой коридор необходим для получения денег на содержание украинской армии. Об этом заявил Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи в Одессе с и.о. премьер-министра Нидерландов Марком Рютте.

"Мы относимся к партнёрам со всей благодарностью за помощь, но все наши партнёры в мире знают, что украинская армия, а именно заработная плата, полностью финансируется только Украиной, исключительно Украиной. Поэтому нам нужно где-то брать эти деньги, как-то генерировать, чтобы экономика жила, и зерно очень важно", — рассказал он журналистам, умолчав об обеспечении зерном стран Африки.

По словам Зеленского, сейчас на повестке безопасность альтернативного зернового коридора. Украина надеется на западных партнёров в решении вопросов страхования судов, обеспечения конвоя и работы ПВО. Кроме того, Зеленский сообщил, что страна планирует поставлять на экспорт не только продукты питания.