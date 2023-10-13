Зеленский заявил о важности зернового коридора для содержания ВСУ
Зеленский сообщил, что зерновой коридор необходим для финансирования ВСУ
Зерновой коридор необходим для получения денег на содержание украинской армии. Об этом заявил Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи в Одессе с и.о. премьер-министра Нидерландов Марком Рютте.
"Мы относимся к партнёрам со всей благодарностью за помощь, но все наши партнёры в мире знают, что украинская армия, а именно заработная плата, полностью финансируется только Украиной, исключительно Украиной. Поэтому нам нужно где-то брать эти деньги, как-то генерировать, чтобы экономика жила, и зерно очень важно", — рассказал он журналистам, умолчав об обеспечении зерном стран Африки.
По словам Зеленского, сейчас на повестке безопасность альтернативного зернового коридора. Украина надеется на западных партнёров в решении вопросов страхования судов, обеспечения конвоя и работы ПВО. Кроме того, Зеленский сообщил, что страна планирует поставлять на экспорт не только продукты питания.
А ранее Лайф писал, что сухогруз, шедший из украинского порта, столкнулся с судном, перевозившим зерно из порта России. Инцидент произошёл в Мраморном море в Турции, корабли понесли материальный ущерб.
ТАСС / IMAGO / Photo News / Eric Lalmand