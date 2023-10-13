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13 октября, 09:50

Сухогруз с Украины столкнулся в Турции с судном, перевозившим зерно из России

Сухогруз, шедший из украинского порта, столкнулся с судном, перевозившим зерно из порта России, сообщили РИА "Новости" в генеральном управлении береговой охраны Турции. Инцидент произошёл в Мраморном море в Турции. Там отметили, что суда получили материальный ущерб.

"122-метровый сухогруз HAJE HALIMEH с пшеницей на борту, шедший из украинского порта Измаил в Валенсию, столкнулся у острова Мармара в Мраморном море с сухогрузом ASOMATOS длиной в 169 метров, перевозившим зерно и шедшим из порта Кавказ в России в израильский Ашдод", — отметил собеседник агентства.

По словам источника, в результате происшествия никто не пострадал. Уточняется, что экологического ущерба в результате происшествия нет.

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Ранее Лайф писал, что у побережья Пальма-де-Майорки (город на острове Майорка) в Испании круизный лайнер Britannia с тысячами пассажиров на борту столкнулся с нефтяным танкером. В результате происшествия несколько пассажиров круизного лайнера получили лёгкие травмы.

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Александра Мышляева
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