Сухогруз с Украины столкнулся в Турции с судном, перевозившим зерно из России

Сухогруз, шедший из украинского порта, столкнулся с судном, перевозившим зерно из порта России, сообщили РИА "Новости" в генеральном управлении береговой охраны Турции. Инцидент произошёл в Мраморном море в Турции. Там отметили, что суда получили материальный ущерб.

"122-метровый сухогруз HAJE HALIMEH с пшеницей на борту, шедший из украинского порта Измаил в Валенсию, столкнулся у острова Мармара в Мраморном море с сухогрузом ASOMATOS длиной в 169 метров, перевозившим зерно и шедшим из порта Кавказ в России в израильский Ашдод", — отметил собеседник агентства.

По словам источника, в результате происшествия никто не пострадал. Уточняется, что экологического ущерба в результате происшествия нет.