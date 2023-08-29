Лайнер с тысячей пассажиров на борту врезался в нефтяной танкер у Майорки

У побережья Пальма-де-Майорки (город на острове Майорка) в Испании круизный лайнер Britannia с тысячами пассажиров на борту столкнулся с нефтяным танкером. Как сообщает Sky News, происшествие случилось 27 августа.

Лайнер врезался в танкер на Майорке. Видео © X (ранее Twitter) / Policy Scoop

В социальных сетях начала распространяться видеозапись инцидента. На предоставленных кадрах видно, что швартовые тросы лайнера рвутся из-за сильного ветра, после чего морское судно врезается в танкер.

Представители P&O Cruises (компании – оператора лайнера) уже прокомментировали эту ситуацию. По их словам, судно во время стоянки на Майорке попало в аварию, связанную с погодными условиями.

В результате происшествия несколько пассажиров круизного лайнера получили лёгкие травмы.