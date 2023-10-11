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11 октября, 07:52

Два поезда столкнулись на станции метро "Печатники" в Москве

<p>Два поезда столкнулись на станции метро "Печатники" в Москве. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/58031" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Два поезда столкнулись на станции метро "Печатники" в Москве. Фото © SHOT

Два поезда столкнулись на станции "Печатники" в московском метро, в результате пострадали два человека. По данным SHOT, один из составов готовился отправляться, когда в него внезапно влетел другой.

Два поезда столкнулись на станции метро "Печатники" в Москве. Видео © телеграм-канал "Новости Москвы"

Началось небольшое задымление. Пассажиров эвакуировали. В Дептрансе Москвы заявили, что на Люблинско-Дмитровской линии нет движения поездов от станции "Люблино" до станции "Дубровка". А в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

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А ранее Лайф рассказывал, как пассажирский и грузовой поезда столкнулись на северо-западе Чехии в городе Млада-Болеслав. В пассажирском поезде находилось 37 человек. Ранения получили три человека.

Александра Вишнякова
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