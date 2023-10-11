Два поезда столкнулись на станции "Печатники" в московском метро, в результате пострадали два человека. По данным SHOT, один из составов готовился отправляться, когда в него внезапно влетел другой.

Два поезда столкнулись на станции метро "Печатники" в Москве. Видео © телеграм-канал "Новости Москвы"

Началось небольшое задымление. Пассажиров эвакуировали. В Дептрансе Москвы заявили, что на Люблинско-Дмитровской линии нет движения поездов от станции "Люблино" до станции "Дубровка". А в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.