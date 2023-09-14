Поезда столкнулись лоб в лоб на полной скорости в Чехии

Пассажирский и грузовой поезда столкнулись на северо-западе Чехии в городе Млада-Болеслав. В пассажирском поезде находилось 37 человек. Ранения получили три человека, сообщила журналистам представитель скорой помощи Моника Новакова.

"Неподалёку от города Млада-Болеслав во второй половине дня четверга столкнулись пассажирский и грузовой поезда. Судя по всему, машинист пассажирского поезда не заметил знака "Стоп!" и выехал навстречу грузовому составу. В пассажирском поезде находились 37 человек, трое из них получили лёгкие ранения", — сказала Новакова.