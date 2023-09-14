Поезда столкнулись лоб в лоб на полной скорости в Чехии
В Чехии столкнулись пассажирский и грузовой поезда, есть пострадавшие
Пассажирский и грузовой поезда столкнулись на северо-западе Чехии в городе Млада-Болеслав. В пассажирском поезде находилось 37 человек. Ранения получили три человека, сообщила журналистам представитель скорой помощи Моника Новакова.
"Неподалёку от города Млада-Болеслав во второй половине дня четверга столкнулись пассажирский и грузовой поезда. Судя по всему, машинист пассажирского поезда не заметил знака "Стоп!" и выехал навстречу грузовому составу. В пассажирском поезде находились 37 человек, трое из них получили лёгкие ранения", — сказала Новакова.
Представитель железнодорожного ведомства Душан Гавенда сообщил, что движение по трассе Млада-Болеслав – Нимбурк остановлено до 22:00 по местному времени (23:00 по мск), на шоссе введены дополнительные автобусы. Полиция начала расследование причин происшествия.
А в ночь на 1 марта в Греции столкнулись пассажирский поезд и грузовой состав. В результате происшествия три вагона сошли с рельсов, а после крушения разгорелся пожар. Число погибших достигло 57, при этом судьба ещё 56 человек остаётся неизвестной. Местные жители даже начали устраивать акции протеста после крушения поезда.
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