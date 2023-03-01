В Греции столкнулись пассажирский и грузовой поезд, погибли минимум 16 человек

В Греции произошло столкновение пассажирского и грузового поездов, в результате происшествия начался пожар. По данным греческих СМИ, погибли минимум 16 человек, десятки ранены.

В Греции столкнулись пассажирский и грузовой поезд. Видео © Twitter / Chris Avramidis

Поезд шёл из Афин в Салоники, а авария произошла в районе населённого пункта Эвангелизмос неподалеку от города Ларисса. От столкновения три пассажирских вагона перевернулись. По данным газеты Iefimerida, жертвами столкновения уже стали 19 человек, ранения получили по меньшей мере 85 пассажиров. Сообщается, что люди могут быть зажаты в металлических конструкциях.

На место происшествия прибыли около 30 автомобилей скорой помощи, а также пожарные и другие спецслужбы.