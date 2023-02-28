10 Tampa Bay: Во Флориде с путей сошёл поезд, перевозивший пропан

Поезд с пропаном сошёл с рельсов во Флориде, разлива опасных веществ не произошло. Об этом сообщает местный телеканал 10 Tampa Bay.

Всего в районе Брэйдентона с путей сошло пять вагонов, в двух цистернах находился пропан. Специалисты намерены перекачать топливо из перевернувшихся ёмкостей.

Ранее Лайф рассказывал, что 3 февраля в штате Огайо произошла крупная железнодорожная авария: с рельсов сошли десятки вагонов с токсичными химвеществами. В 14 из них находился винилхлорид, использующийся в создании продукции из ПВХ, пластика и винила. Содержимое цистерн было сожжено, что негативно повлияло на местных жителей и окружающую среду.