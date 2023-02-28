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28 февраля, 20:28

10 Tampa Bay: Во Флориде с путей сошёл поезд, перевозивший пропан

<p>Сошедший с путей поезд с пропаном во Флориде. Кадр видео YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=tyr_q3SV7X8&t=12s" target="_blank" rel="noopener noreferrer">10 Tampa Bay</a></p>

Сошедший с путей поезд с пропаном во Флориде. Кадр видео YouTube / 10 Tampa Bay

Поезд с пропаном сошёл с рельсов во Флориде, разлива опасных веществ не произошло. Об этом сообщает местный телеканал 10 Tampa Bay.

Всего в районе Брэйдентона с путей сошло пять вагонов, в двух цистернах находился пропан. Специалисты намерены перекачать топливо из перевернувшихся ёмкостей.

Сошёл с рельсов ещё один поезд компании, устроившей "Чернобыль в Огайо"

Сошёл с рельсов ещё один поезд компании, устроившей "Чернобыль в Огайо"

Ранее Лайф рассказывал, что 3 февраля в штате Огайо произошла крупная железнодорожная авария: с рельсов сошли десятки вагонов с токсичными химвеществами. В 14 из них находился винилхлорид, использующийся в создании продукции из ПВХ, пластика и винила. Содержимое цистерн было сожжено, что негативно повлияло на местных жителей и окружающую среду.

Артур Лапсаков
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