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26 февраля, 00:23

Сошёл с рельсов ещё один поезд компании, устроившей "Чернобыль в Огайо"

Ещё один грузовой поезд Norfolk Southern сошёл с рельсов в США

В США сошёл с рельсов ещё один грузовой поезд транспортной компании Norfolk Southern. Инцидент произошёл в штате Северная Каролина. Как сообщает телеканал Fox News со ссылкой на представителя компании, пострадавших нет.

"Сегодня утром один из наших поездов, следующих через Лексингтон, сошёл с рельсов. Информации об опасной ситуации или угрозе для населения нет. Наша команда в безопасности", — передаёт телеканал.

Представитель компании сообщил, что на место происшествия выехал дополнительный персонал. Сотрудники начнут работу по очистке территории.

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Лайф напоминает, 3 февраля в штате Огайо произошла крупная железнодорожная авария: с рельсов сошли десятки вагонов с токсичными химвеществами. В 14 из них находился винилхлорид, использующийся в создании продукции из ПВХ, пластика и винила. Содержимое цистерн было сожжено, что негативно повлияло на местных жителей и окружающую среду.

Обложка ©

Twitter / Norfolk Southern

Арина Родионова
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