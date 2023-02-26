Сошёл с рельсов ещё один поезд компании, устроившей "Чернобыль в Огайо"
Ещё один грузовой поезд Norfolk Southern сошёл с рельсов в США
В США сошёл с рельсов ещё один грузовой поезд транспортной компании Norfolk Southern. Инцидент произошёл в штате Северная Каролина. Как сообщает телеканал Fox News со ссылкой на представителя компании, пострадавших нет.
"Сегодня утром один из наших поездов, следующих через Лексингтон, сошёл с рельсов. Информации об опасной ситуации или угрозе для населения нет. Наша команда в безопасности", — передаёт телеканал.
Представитель компании сообщил, что на место происшествия выехал дополнительный персонал. Сотрудники начнут работу по очистке территории.
Лайф напоминает, 3 февраля в штате Огайо произошла крупная железнодорожная авария: с рельсов сошли десятки вагонов с токсичными химвеществами. В 14 из них находился винилхлорид, использующийся в создании продукции из ПВХ, пластика и винила. Содержимое цистерн было сожжено, что негативно повлияло на местных жителей и окружающую среду.
Twitter / Norfolk Southern