Сошёл с рельсов ещё один поезд компании, устроившей "Чернобыль в Огайо"

В США сошёл с рельсов ещё один грузовой поезд транспортной компании Norfolk Southern. Инцидент произошёл в штате Северная Каролина. Как сообщает телеканал Fox News со ссылкой на представителя компании, пострадавших нет.

"Сегодня утром один из наших поездов, следующих через Лексингтон, сошёл с рельсов. Информации об опасной ситуации или угрозе для населения нет. Наша команда в безопасности", — передаёт телеканал.

Представитель компании сообщил, что на место происшествия выехал дополнительный персонал. Сотрудники начнут работу по очистке территории.