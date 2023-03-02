Число погибших при столкновении двух поездов в Греции увеличилось до 57
Число погибших при столкновении пассажирского и грузового поездов в Греции выросло до 57, ещё 56 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает местный телеканал ERT, ссылаясь на заявление пожарной службы.
"На данный момент не опознаны 56 погибших", — говорится в сообщении.
Согласно последним данным, также 48 пострадавших в настоящее время находятся в больницах, из них шестеро в тяжёлом состоянии лежат в реанимации. В общей сложности в двух поездах находилось 354 человека (342 пассажира и 12 работников).
Напомним, в Греции в ночь на 1 марта возле города Лариса столкнулись пассажирский поезд и грузовой состав. В результате три вагона сошли с рельсов, после крушения начался пожар. В стране объявлен трёхдневный траур. Прежний министр транспорта Костас Караманлис покинул должность сразу же после железнодорожной катастрофы.
Twitter / MarcuswevansSr