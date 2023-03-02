Число погибших при столкновении двух поездов в Греции увеличилось до 57

Число погибших при столкновении пассажирского и грузового поездов в Греции выросло до 57, ещё 56 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает местный телеканал ERT, ссылаясь на заявление пожарной службы.

"На данный момент не опознаны 56 погибших", — говорится в сообщении.