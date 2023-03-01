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1 марта, 19:28

В Греции после жуткой катастрофы поезда сменился министр транспорта

В Греции новым министром инфраструктуры и транспорта назначен Йоргос Герапетритис

<p>Последствия крушения поезда. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/han_quokka_8/status/1630910825614508032/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">han_quokka_8</a></p>

Последствия крушения поезда. Фото © Twitter / han_quokka_8

В Греции после катастрофы с поездом назначен новый министр инфраструктуры и транспорта. С приставкой "временно исполняющий" эту должность получил Йоргос Герапетритис. Об этом сообщил в телеобращении премьер-министр Кириакос Мицотакис.

"Временным министром назначен государственный министр Йоргос Герапетритис, которого я уже попросил поскорее приступить к созданию независимого и межпартийного комитета экспертов, который полностью изучит причины аварии. Но он также рассмотрит многолетние задержки в реализации железнодорожных проектов", — сказал глава правительства.

Таким образом, Герапетритис будет работать в должности главы транспортного ведомства до предстоящих этой весной парламентских выборов, сохранив и пост государственного министра.

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Напомним, в Греции в ночь на 1 марта возле города Лариса столкнулись пассажирский поезд и грузовой состав. В результате три вагона сошли с рельсов, после крушения начался пожар. Погибло по меньшей мере 40 человек, более 130 человек ранены. Всего в поезде было не менее 350 человек. В стране объявлен трёхдневный траур. Прежний министр транспорта Костас Караманлис покинул должность сразу же после железнодорожной катастрофы.

Наталья Исакова
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