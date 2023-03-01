В Греции после жуткой катастрофы поезда сменился министр транспорта

В Греции после катастрофы с поездом назначен новый министр инфраструктуры и транспорта. С приставкой "временно исполняющий" эту должность получил Йоргос Герапетритис. Об этом сообщил в телеобращении премьер-министр Кириакос Мицотакис.

"Временным министром назначен государственный министр Йоргос Герапетритис, которого я уже попросил поскорее приступить к созданию независимого и межпартийного комитета экспертов, который полностью изучит причины аварии. Но он также рассмотрит многолетние задержки в реализации железнодорожных проектов", — сказал глава правительства.

Таким образом, Герапетритис будет работать в должности главы транспортного ведомства до предстоящих этой весной парламентских выборов, сохранив и пост государственного министра.