В Греции после жуткой катастрофы поезда сменился министр транспорта
В Греции новым министром инфраструктуры и транспорта назначен Йоргос Герапетритис
Последствия крушения поезда. Фото © Twitter / han_quokka_8
В Греции после катастрофы с поездом назначен новый министр инфраструктуры и транспорта. С приставкой "временно исполняющий" эту должность получил Йоргос Герапетритис. Об этом сообщил в телеобращении премьер-министр Кириакос Мицотакис.
"Временным министром назначен государственный министр Йоргос Герапетритис, которого я уже попросил поскорее приступить к созданию независимого и межпартийного комитета экспертов, который полностью изучит причины аварии. Но он также рассмотрит многолетние задержки в реализации железнодорожных проектов", — сказал глава правительства.
Таким образом, Герапетритис будет работать в должности главы транспортного ведомства до предстоящих этой весной парламентских выборов, сохранив и пост государственного министра.
Напомним, в Греции в ночь на 1 марта возле города Лариса столкнулись пассажирский поезд и грузовой состав. В результате три вагона сошли с рельсов, после крушения начался пожар. Погибло по меньшей мере 40 человек, более 130 человек ранены. Всего в поезде было не менее 350 человек. В стране объявлен трёхдневный траур. Прежний министр транспорта Костас Караманлис покинул должность сразу же после железнодорожной катастрофы.