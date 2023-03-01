ERT1: Начальник вокзала в греческой Ларисе признал вину в столкновении двух поездов

Начальник вокзала греческого города Лариса признал вину в столкновении пассажирского поезда с грузовым составом. Об этом сообщает местный телеканал ERT1.

"Я совершил ошибку и отправил пассажирский поезд по тому же пути, по которому шёл товарный поезд из Катерини", — передали источники телеканала слова начальника вокзала.

Сейчас мужчина арестован, ему грозит наказание вплоть до пожизненного срока. На допросы к следователям также вызваны стрелочник, начальники служб диспетчеров и машинисты. Причины трагедии выясняются.