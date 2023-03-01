ERT1: Начальник вокзала в греческой Ларисе признал вину в столкновении двух поездов
Кадры с места трагедии в Греции, где столкнулись два поезда. Обложка © Twitter / ActivistOfMusic
Начальник вокзала греческого города Лариса признал вину в столкновении пассажирского поезда с грузовым составом. Об этом сообщает местный телеканал ERT1.
"Я совершил ошибку и отправил пассажирский поезд по тому же пути, по которому шёл товарный поезд из Катерини", — передали источники телеканала слова начальника вокзала.
Сейчас мужчина арестован, ему грозит наказание вплоть до пожизненного срока. На допросы к следователям также вызваны стрелочник, начальники служб диспетчеров и машинисты. Причины трагедии выясняются.
Напомним, в Греции в ночь на 1 марта возле города Лариса столкнулись пассажирский поезд и грузовой состав. В результате три вагона сошли с рельсов, после крушения начался пожар. По последним данным, погибло 32 пассажира, более 130 человек ранено. Всего в поезде было не менее 350 человек. В Греции объявлен трёхдневный траур.