Число погибших при столкновении двух поездов в Греции выросло до 32

Число погибших в результате столкновения пассажирского и грузового поезда в Греции выросло до 32. Об этом заявил официальный представитель пожарной службы Василис Ватракояннис.

Напомним, поезда столкнулись недалеко от крупного города Лариса. Причины аварии пока не известны. После столкновения произошёл пожар, а с рельсов сошли три вагона. Всего в поезде, следовавшем из Афин в Салоники, находилось 350 пассажиров, 270 из них не пострадали и были эвакуированы.