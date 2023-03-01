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1 марта, 04:37

Число погибших при столкновении двух поездов в Греции выросло до 32

Число погибших в результате столкновения пассажирского и грузового поезда в Греции выросло до 32. Об этом заявил официальный представитель пожарной службы Василис Ватракояннис.

"На текущий момент обнаружено 32 погибших и 85 раненых", — приводит его слова телеканал ERT.

В Греции столкнулись пассажирский и грузовой поезд, погибло минимум 16 человек

В Греции столкнулись пассажирский и грузовой поезд, погибло минимум 16 человек

Напомним, поезда столкнулись недалеко от крупного города Лариса. Причины аварии пока не известны. После столкновения произошёл пожар, а с рельсов сошли три вагона. Всего в поезде, следовавшем из Афин в Салоники, находилось 350 пассажиров, 270 из них не пострадали и были эвакуированы.

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Twitter / Maria Koltsaki

Артур Лапсаков
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