Число погибших при столкновении двух поездов в Греции выросло до 32
Число погибших в результате столкновения пассажирского и грузового поезда в Греции выросло до 32. Об этом заявил официальный представитель пожарной службы Василис Ватракояннис.
"На текущий момент обнаружено 32 погибших и 85 раненых", — приводит его слова телеканал ERT.
Напомним, поезда столкнулись недалеко от крупного города Лариса. Причины аварии пока не известны. После столкновения произошёл пожар, а с рельсов сошли три вагона. Всего в поезде, следовавшем из Афин в Салоники, находилось 350 пассажиров, 270 из них не пострадали и были эвакуированы.
Обложка ©
Twitter / Maria Koltsaki