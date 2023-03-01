"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 марта, 03:06

Жертвами столкновения двух поездов в Греции стали 26 человек

<p>В Греции столкнулись пассажирский и грузовой поезда. <a href="https://www.efsyn.gr/ellada/koinonia/380235_aneipoti-tragodia-sti-larisa-nekroi-traymaties-kai-eikones-haoys" target="_blank" rel="noopener noreferrer">efsyn.gr</a></p>

В Греции столкнулись пассажирский и грузовой поезда. efsyn.gr

Число погибших при столкновении пассажирского и грузового поездов в Греции выросло до 26. Об этом в эфире телеканала ERT заявил официальный представитель пожарной службы Василис Ватракояннис.

"По подтвержденной информации, на данный момент из-под обломков извлечены тела 26 погибших", — сказал он.

Минимум 85 человек получили ранения, они доставлены в больницы. На месте аварии работают 150 пожарных, 40 машин скорой помощи и 32 сотрудника полиции. Всего в поезде, следовавшем из Афин в Салоники, находились 350 пассажиров, 270 из них, по данным канала, не пострадали и были эвакуированы.

10 Tampa Bay: Во Флориде с путей сошёл поезд, перевозивший пропан

10 Tampa Bay: Во Флориде с путей сошёл поезд, перевозивший пропан

Напомним, поезда столкнулись недалеко от крупного города Лариса. Причины аварии пока неизвестны.После столкновения произошёл пожар, а с рельсов сошли три вагона.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Греция
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров