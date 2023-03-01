Жертвами столкновения двух поездов в Греции стали 26 человек

Число погибших при столкновении пассажирского и грузового поездов в Греции выросло до 26. Об этом в эфире телеканала ERT заявил официальный представитель пожарной службы Василис Ватракояннис.

"По подтвержденной информации, на данный момент из-под обломков извлечены тела 26 погибших", — сказал он.

Минимум 85 человек получили ранения, они доставлены в больницы. На месте аварии работают 150 пожарных, 40 машин скорой помощи и 32 сотрудника полиции. Всего в поезде, следовавшем из Афин в Салоники, находились 350 пассажиров, 270 из них, по данным канала, не пострадали и были эвакуированы.