Министр транспорта Греции покинул пост после столкновения поездов

"Я ухожу в отставку с поста министра инфраструктуры и транспорта. Я считаю своим долгом сделать это как минимальный знак уважения к памяти людей, которые так несправедливо ушли, и взять на себя ответственность за бесконечные ошибки греческого государства и политической системы", — говорится в документе.