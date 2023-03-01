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1 марта, 14:59

Министр транспорта Греции покинул пост после столкновения поездов

Министр инфраструктуры и транспорта Греции Костас Караманлис объявил об отставке после столкновения поездов вблизи города Лариса и гибели свыше 30 пассажиров. Текст заявления чиновника публикует газета Kathimerini.

"Я ухожу в отставку с поста министра инфраструктуры и транспорта. Я считаю своим долгом сделать это как минимальный знак уважения к памяти людей, которые так несправедливо ушли, и взять на себя ответственность за бесконечные ошибки греческого государства и политической системы", говорится в документе.

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Напомним, поезда столкнулись недалеко от крупного города Лариса в Греции. Три вагона сошли с рельсов, начался пожар. По последним данным, погибло 32 пассажира из 350. Причины трагедии выясняются.

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efsyn.gr

Татьяна Миссуми
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