Министр транспорта Греции покинул пост после столкновения поездов
Министр инфраструктуры и транспорта Греции Костас Караманлис объявил об отставке после столкновения поездов вблизи города Лариса и гибели свыше 30 пассажиров. Текст заявления чиновника публикует газета Kathimerini.
"Я ухожу в отставку с поста министра инфраструктуры и транспорта. Я считаю своим долгом сделать это как минимальный знак уважения к памяти людей, которые так несправедливо ушли, и взять на себя ответственность за бесконечные ошибки греческого государства и политической системы", — говорится в документе.
Напомним, поезда столкнулись недалеко от крупного города Лариса в Греции. Три вагона сошли с рельсов, начался пожар. По последним данным, погибло 32 пассажира из 350. Причины трагедии выясняются.