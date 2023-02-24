В Греции полицейские взорвали подозрительный пакет, найденный возле Генконсульства РФ
Пакет с подозрительным содержимым оставили возле Генконсульства России в центре города Салоники, но, как позже выяснилось, ничего опасного там не оказалось.
Таинственный пакет обнаружили днём 24 февраля возле здания российского генконсульства в центре города, из-за этого полицейским пришлось перекрыть улицу. В итоге пиротехники провели контролируемый взрыв подозрительной находки. В пакете, как пишет издание Proto Thema, были два гироса из известного стейк-хауса в Салониках и записка с надписью "Русский космос". Хозяина брошенной вещицы сейчас разыскивают полицейские.
Ранее Лайф рассказывал, что в Лондоне активисты выкрасили в цвета украинского флага дорогу перед российским посольством. Вскоре все они были задержаны.
Кадр из видео YouTube / Proto Thema