В Греции полицейские взорвали подозрительный пакет, найденный возле Генконсульства РФ

Пакет с подозрительным содержимым оставили возле Генконсульства России в центре города Салоники, но, как позже выяснилось, ничего опасного там не оказалось.

Таинственный пакет обнаружили днём 24 февраля возле здания российского генконсульства в центре города, из-за этого полицейским пришлось перекрыть улицу. В итоге пиротехники провели контролируемый взрыв подозрительной находки. В пакете, как пишет издание Proto Thema, были два гироса из известного стейк-хауса в Салониках и записка с надписью "Русский космос". Хозяина брошенной вещицы сейчас разыскивают полицейские.