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23 февраля, 11:03

В одном из пакетов на территории Посольства Швейцарии в Москве нашли шары для страйкбола

В одном из пакетов, найденных у Посольства Швейцарии в Москве, оказались страйкбольные шары с горохом. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Страйкбольные шары, найденные на территории Посольства Швейцарии в Москве. Видео © LIFE

"В настоящее время найдены два подозрительных пакета с предметами, похожими на гранаты. Предварительно, в одном из них страйкбольные шары, наполненные горохом. Опасности они не представляют", — отметили там, добавив, что остальные находки будут вывезены для проведения экспертиз.

В распоряжении Лайфа оказались кадры с места происшествия, на которых видно горох и "боеприпасы".

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О том, что на территории диппредставительства в переулке Огородной Слободы нашли прозрачный пакет с двумя ручными гранатами, ранее Лайфу рассказал источник. Дипмиссия временно не работает.

Обложка ©

LIFE

Никита Осипов
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