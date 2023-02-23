В одном из пакетов на территории Посольства Швейцарии в Москве нашли шары для страйкбола

В одном из пакетов, найденных у Посольства Швейцарии в Москве, оказались страйкбольные шары с горохом. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Страйкбольные шары, найденные на территории Посольства Швейцарии в Москве. Видео © LIFE

"В настоящее время найдены два подозрительных пакета с предметами, похожими на гранаты. Предварительно, в одном из них страйкбольные шары, наполненные горохом. Опасности они не представляют", — отметили там, добавив, что остальные находки будут вывезены для проведения экспертиз.

В распоряжении Лайфа оказались кадры с места происшествия, на которых видно горох и "боеприпасы".