В полученном Посольством РФ конверте не было взрывчатых веществ, заявили в Румынии
В конверте, который получило Посольство РФ в Бухаресте, не было взрывчатых веществ. Об этом заявила Служба информации Румынии.
"В конверте, изъятом в Посольстве РФ, взрывчатые вещества обнаружены не были. Лабораторные исследования продолжаются", — приводит сообщение ведомства Mediafax.
Лайф напоминает, что Посольство РФ в Бухаресте получило подозрительный конверт сегодня. После предварительной проверки его забрали в специализированные лаборатории, а возле диппредставительства выставили оцепление.
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ТАСС / EPA / ROBERT GHEMENT