В полученном Посольством РФ конверте не было взрывчатых веществ, заявили в Румынии

В конверте, который получило Посольство РФ в Бухаресте, не было взрывчатых веществ. Об этом заявила Служба информации Румынии.

"В конверте, изъятом в Посольстве РФ, взрывчатые вещества обнаружены не были. Лабораторные исследования продолжаются", — приводит сообщение ведомства Mediafax.