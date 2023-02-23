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23 февраля, 08:56

На территории Посольства Швейцарии в Москве нашли пакет с гранатами

<p>Пакет с гранатами, найденный на территории Посольства Швейцарии в Москве. Обложка © LIFE</p>

Пакет с гранатами, найденный на территории Посольства Швейцарии в Москве. Обложка © LIFE

Прозрачный пакет с двумя ручными гранатами обнаружен на территории Посольства Швейцарии в Москве, в переулке Огородной Слободы, рассказал Лайфу источник.

На территории Посольства Швейцарии в Москве нашли пакет с гранатами. Видео © LIFE

Подробности инцидента не уточняются. На месте происшествия работают сотрудники полиции. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места событий, на которых видны снаряды. Дипмиссия временно не работает.

Две гранаты со слезоточивым газом разорвались на территории Посольства России в Ливане

Две гранаты со слезоточивым газом разорвались на территории Посольства России в Ливане

Ранее Лайф рассказывал, что томские школьники нашли гранату на дороге и случайно взорвали её. По нашим данным, всё произошло вчера днём в селе Берлинка Зырянского района. К счастью, обошлось без пострадавших.

Наталья Исакова
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