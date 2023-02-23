Прозрачный пакет с двумя ручными гранатами обнаружен на территории Посольства Швейцарии в Москве, в переулке Огородной Слободы, рассказал Лайфу источник.

На территории Посольства Швейцарии в Москве нашли пакет с гранатами. Видео © LIFE

Подробности инцидента не уточняются. На месте происшествия работают сотрудники полиции. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места событий, на которых видны снаряды. Дипмиссия временно не работает.