В Греции полиция разогнала акции протеста молодёжи из-за крушения поезда
Тысячи протестующих из числа молодёжи вышли на улицы Афин и Салоников. Акция была посвящена трагедии, произошедшей вследствие крушения пассажирского поезда. Полиция для разгона митингующих применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Акции протеста из-за крушения поезда в Греции. Видео © Twitter / Agisilaos_K
У стен парламента Греции на центральной площади Синтагма (Конституции) изначально люди собрались в молчаливом протесте. В руках они держали чёрные флаги, шарики и свечи. Последние они выложили на асфальте перед памятником Неизвестному Солдату. Там же находились отряды полицейского спецназа в полной экипировке.
Стычка началась после того, как со стороны здания ректората афинского университета появилась группа анархистов, участники которой стали бросать в полицейских камни и бутылки с зажигательной смесью. После чего сотрудники правоохранительных органов начали разгонять толпу слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. Когда молодёжь стала разбегаться в разные стороны, местами стали возникать и драки со стражами порядка.
Напомним, в Греции в ночь на 1 марта возле города Лариса столкнулись пассажирский поезд и грузовой состав. В результате три вагона сошли с рельсов, после крушения начался пожар. Число погибших уже достигло 57. Ещё 56 человек числятся пропавшими без вести.
Twitter / Agisilaos_K