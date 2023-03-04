В Греции полиция разогнала акции протеста молодёжи из-за крушения поезда

Тысячи протестующих из числа молодёжи вышли на улицы Афин и Салоников. Акция была посвящена трагедии, произошедшей вследствие крушения пассажирского поезда. Полиция для разгона митингующих применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Акции протеста из-за крушения поезда в Греции. Видео © Twitter / Agisilaos_K

У стен парламента Греции на центральной площади Синтагма (Конституции) изначально люди собрались в молчаливом протесте. В руках они держали чёрные флаги, шарики и свечи. Последние они выложили на асфальте перед памятником Неизвестному Солдату. Там же находились отряды полицейского спецназа в полной экипировке.

Стычка началась после того, как со стороны здания ректората афинского университета появилась группа анархистов, участники которой стали бросать в полицейских камни и бутылки с зажигательной смесью. После чего сотрудники правоохранительных органов начали разгонять толпу слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. Когда молодёжь стала разбегаться в разные стороны, местами стали возникать и драки со стражами порядка.