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7 октября, 02:33

Польша поставила Украине жёсткий ультиматум после скандала с угрозами

Минсельхоз Польши призвал Киев отозвать, а не приостановить жалобу в ВТО

Киеву следует отозвать свою жалобу во Всемирную торговую организацию из-за введённого Варшавой эмбарго на ввоз украинского зерна. Лишь в этом случае отношения двух стран могут нормализоваться, заявил глава Минсельхоза Польши Роберт Телус.

Так министр отреагировал на слова замглавы Министерства экономики Украины Тараса Качки о решении Незалежной приостановить процедуру рассмотрения жалобы и приступить к "комплексному решению" возникшего спора.

"Мы не знаем, что означает приостановление рассмотрения жалобы. И наше обращение к украинской стороне таково: если мы хотим улучшить условия наших отношений, эту жалобу надо просто отозвать и не говорить о какой-либо приостановке", — потребовал Телус, назвав ситуацию абсурдной.

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Схожее заявление на фоне ухудшения отношений ранее сделали в МИД Польши. По словам главы внешнеполитического ведомства Збигнева Рау, для преодоления кризиса Киеву придётся предпринять титанические усилия.

Обложка ©

Unsplash / Julia Koblitz

Илья Пушкарев
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