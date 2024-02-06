Камера сняла, как смелый мальчик вырвал сестру-первоклашку из рук похитителя в балаклаве

По информации канала, попытка похищения случилась в Стерлитамаке во дворе одного из домов по улице Артёма. Девочка в возрасте семи лет и её брат шли с уроков домой, когда за ними начал следовать неизвестный мужчина в балаклаве. На углу здания он внезапно схватил школьницу за руку и потянул за собой, но её брат тут же поспешил на помощь и вырвал сестру из лап похитителя. Злоумышленник тут же кинулся наутёк. У девочки ушиблено запястье.