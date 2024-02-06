Камера сняла, как смелый мальчик вырвал сестру-первоклашку из рук похитителя в балаклаве
Мужчина в балаклаве пытался похитить первоклассницу в Стерлитамаке, её спас брат
В Башкирии школьник защитил свою семилетнюю сестрёнку от пытавшегося похитить её посреди улицы мужчины, скрывавшего лицо под балаклавой. Видео происшествия опубликовал SHOT.
Мужчина в балаклаве пытается похитить семилетнюю школьницу, но её спасает брат. Видео © t.me / SHOT
По информации канала, попытка похищения случилась в Стерлитамаке во дворе одного из домов по улице Артёма. Девочка в возрасте семи лет и её брат шли с уроков домой, когда за ними начал следовать неизвестный мужчина в балаклаве. На углу здания он внезапно схватил школьницу за руку и потянул за собой, но её брат тут же поспешил на помощь и вырвал сестру из лап похитителя. Злоумышленник тут же кинулся наутёк. У девочки ушиблено запястье.
Приметы мужчины в балаклаве описали так: зелёная куртка, синие штаны и светло-серая шапка. Сейчас его ищут полицейские, ведётся проверка, рассказали в региональном ГУ МВД.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что в подмосковной Балашихе в сексуальных домогательствах к школьницам обвинили сотрудника охраны гимназии. По словам учениц, мужчина начал распускать в руки, когда они зашли в школу в нерабочее время, чтобы поставить на зарядку вейп.
t.me / SHOT