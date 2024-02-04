В Подмосковье охранник гимназии пытался совратить школьниц, заряжавших у него вейп

В подмосковной Балашихе охранника гимназии № 11 обвинили в сексуальных домогательствах к школьницам. Ученицы седьмого класса утверждают, что сотрудник ЧОПа стал приставать к ним, когда они зашли в школу поставить на зарядку электронную сигарету. Об этом сообщает SHOT.

49-летнего мужчину, работающего в ЧОО "Криптон", в домогательствах обвинили семьи сразу двух школьниц. 13-летние девочки заявили, что 3 февраля около пяти часов вечера прогуливались в окрестностях своего учреждения и решили зайти внутрь, чтобы поставить вейп на зарядку. К тому моменту гимназия уже была закрыта, но постучавшим школьницам открыл охранник. Девочки утверждают, что мужчина сперва взял за руку одну из них, обнял и поцеловал в лоб, после чего попробовал завести внутрь. Девочка оттолкнула его, сама зашла в помещение для охраны, поставила девайс на зарядку и ушла.

Забирать вейп спустя 30 минут отправилась вторая школьница вместе с младшей сестрёнкой. По словам девочек, чоповец пытался заключить в объятия и их, но им тоже удалось этого избежать. Известно, что охранник устроился в гимназию в январе этого года, раньше жалоб в его адрес не звучало. В прошлом он трижды проходил по административным статьям за мелкое хулиганство в 2016 и 2021 годах. Теперь в ситуации разбираются правоохранители.