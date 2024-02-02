Выпивали шампанское: Домашняя вечеринка московских школьниц закончилась взрывом страйкбольной гранаты

По информации телеграм-канала, 15-летняя школьница пришла к подружке на 15-ю Парковую улицу с двумя бутылками игристого, которые стащила у родителей. Девочки пили, веселились, в какой-то момент гостья достала из кармана страйкбольную гранату и предложила поиграть с ней. После этого восьмиклассница вытащила чеку — и устройство взорвалась прямо у неё в руках. В итоге девочку доставили в больницу, где ей диагностировали ожог кисти второй степени. Однако от госпитализации та отказалась и даже устроила медикам скандал по этому поводу.