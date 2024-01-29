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29 января, 14:54

Страйкбольная граната сдетонировала в руках ученика петербургской гимназии

"360": В Петербурге у ученика гимназии в руках взорвалась страйкбольная граната

В одной из гимназий Санкт-Петербурга взорвалась страйкбольная граната. Телеканал "360" со ссылкой на осведомлённый источник сообщил, что в результате происшествия пострадал один из учеников. Однако представители учебного заведения информацию о раненом ребёнке опровергли.

По заявлению представителя гимназии, учебное заведение продолжает работу в штатном режиме. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

"Все живы-здоровы. Работаем в штатном режиме. Никто не пострадал", рассказали в гимназии.

При этом источник телеканала утверждает, что страйкбольную гранату в гимназию пронёс один из учащихся, у которого есть родственники среди сотрудников силовых структур. Когда она сдетонировала, вылетевший осколок поранил одного из гимназистов.

А по информации "Фонтанки", это был мальчик, который в момент взрыва держал гранату в руках. Согласно предоставленным изданием сведениям, раны оказались не очень серьёзные. В настоящее время обстоятельства случившегося выясняются, начата проверка.

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Ранее Лайф рассказывал о том, как в московском аэропорту Шереметьево задержали пассажира с боевой гранатой. Мужчина пытался пронести на борт самолёта, направлявшегося в Оренбург, гранату Ф-1, однако попался сотрудникам службы безопасности. В итоге они перекрыли вход, вызвали полицию и взрывотехников Росгвардии.

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Юрий Лысенко
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