Страйкбольная граната сдетонировала в руках ученика петербургской гимназии

В одной из гимназий Санкт-Петербурга взорвалась страйкбольная граната. Телеканал "360" со ссылкой на осведомлённый источник сообщил, что в результате происшествия пострадал один из учеников. Однако представители учебного заведения информацию о раненом ребёнке опровергли.

По заявлению представителя гимназии, учебное заведение продолжает работу в штатном режиме. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

"Все живы-здоровы. Работаем в штатном режиме. Никто не пострадал", — рассказали в гимназии.

При этом источник телеканала утверждает, что страйкбольную гранату в гимназию пронёс один из учащихся, у которого есть родственники среди сотрудников силовых структур. Когда она сдетонировала, вылетевший осколок поранил одного из гимназистов.

А по информации "Фонтанки", это был мальчик, который в момент взрыва держал гранату в руках. Согласно предоставленным изданием сведениям, раны оказались не очень серьёзные. В настоящее время обстоятельства случившегося выясняются, начата проверка.