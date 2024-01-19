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19 января, 14:21

Ростовчан перепугал найденный на улице подозрительный брелок

Жители Ростова-на-Дону обратились в полицию из-за брелока, похожего на гранату

Жители Ростова-на-Дону обратились в правоохранительные органы и сообщили о подозрительном предмете, который обнаружили на Свердловской улице. Ростовчанам показалось, что это граната.

"Полицейские совместно с представителями экстренных служб провели проверку, в результате которой опасных объектов обнаружено не было", — приводит РИА "Новости" слова источника в правоохранительных органах.

В ходе проверки оказалось, что местных напугал обыкновенный брелок для ключей, выполненный в виде гранаты. Он не представляет никакой опасности.

Из пермского аэропорта эвакуировали людей из-за гранат в багаже
Из пермского аэропорта эвакуировали людей из-за гранат в багаже

Ранее Лайф писал, что в центре Владивостока правоохранители оцепили район из-за подозрительного предмета. Им оказалась страйкбольная граната. Полицейские изъяли её и отправили на утилизацию.

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Ян Поланин
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