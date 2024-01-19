Ростовчан перепугал найденный на улице подозрительный брелок

Жители Ростова-на-Дону обратились в правоохранительные органы и сообщили о подозрительном предмете, который обнаружили на Свердловской улице. Ростовчанам показалось, что это граната.

"Полицейские совместно с представителями экстренных служб провели проверку, в результате которой опасных объектов обнаружено не было", — приводит РИА "Новости" слова источника в правоохранительных органах.

В ходе проверки оказалось, что местных напугал обыкновенный брелок для ключей, выполненный в виде гранаты. Он не представляет никакой опасности.