Из пермского аэропорта эвакуировали людей из-за гранат в багаже
Mash: Сотрудники пермского аэропорта обнаружили гранату в багаже
Сотрудники пермского аэропорта Большое Савино обнаружили гранату в багаже. Все работники эвакуированы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По информации канала, предмет, похожий на гранату Ф-1, был найден в одной из посылок на грузовом складе аэропорта. На место были вызваны специалисты, которые установили, что граната является муляжом. На дне посылки была обнаружена настоящая граната для подствольного гранатомёта ВОГ-25. Кроме того, там лежал патрон с пробитым капсюлем.
Сейчас все предметы проверяются на взрывоопасность. С ними работают эксперты.
Ранее Лайф писал, что в центре Владивостока был обнаружен подозрительный предмет, территорию оцепили, а на место прибыла бригада взрывотехников. Предметом оказалась страйкбольная граната. Её изъяли и отправили на утилизацию.
Flickr / Geremy F