Из пермского аэропорта эвакуировали людей из-за гранат в багаже

По информации канала, предмет, похожий на гранату Ф-1, был найден в одной из посылок на грузовом складе аэропорта. На место были вызваны специалисты, которые установили, что граната является муляжом. На дне посылки была обнаружена настоящая граната для подствольного гранатомёта ВОГ-25. Кроме того, там лежал патрон с пробитым капсюлем.