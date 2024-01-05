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5 января, 10:51

Из пермского аэропорта эвакуировали людей из-за гранат в багаже

Mash: Сотрудники пермского аэропорта обнаружили гранату в багаже

Сотрудники пермского аэропорта Большое Савино обнаружили гранату в багаже. Все работники эвакуированы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По информации канала, предмет, похожий на гранату Ф-1, был найден в одной из посылок на грузовом складе аэропорта. На место были вызваны специалисты, которые установили, что граната является муляжом. На дне посылки была обнаружена настоящая граната для подствольного гранатомёта ВОГ-25. Кроме того, там лежал патрон с пробитым капсюлем.

Сейчас все предметы проверяются на взрывоопасность. С ними работают эксперты.

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Ранее Лайф писал, что в центре Владивостока был обнаружен подозрительный предмет, территорию оцепили, а на место прибыла бригада взрывотехников. Предметом оказалась страйкбольная граната. Её изъяли и отправили на утилизацию.

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Flickr / Geremy F

Ян Поланин
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