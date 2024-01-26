В Шереметьево задержан пассажир с боевой гранатой
В московском аэропорту Шереметьево задержан пассажир с боевой гранатой. По данным SHOT, мужчина, летевший в Оренбург, пытался пронести Ф-1 в самолёт.
Инцидент произошёл рано утром 26 января. Служба безопасности аэропорта обнаружила гранату Ф-1 в сумке одного из пассажиров. Сотрудники перекрыли вход, вызвали полицию и взрывотехников Росгвардии. Те выяснили, что граната боевая.
"Взрывоопасным" пассажиром оказался 34-летний житель Оренбурга. 16 лет назад он уже был судим за кражу. Сейчас мужчина задержан, с ним работает полиция.
А ранее бдительные жители Ростова-на-Дону обратились в полицию из-за подозрительного предмета, который обнаружили на Свердловской улице. Ростовчанам показалось, что это граната. Однако оказалось, что местных напугал обыкновенный брелок для ключей.
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