"Очень громко, ребёнок испугался": Очевидица описала момент взрыва гранаты в подмосковной кальянной
Жительница Домодедова назвала очень громким взрыв в кальянной
Жительница дома в подмосковном Домодедове, где в кальянной на первом этаже мужчина взорвал гранату, рассказала о подробностях инцидента. По словам женщины, звук взрыва был довольно сильным, а её ребёнок очень испугался, сообщает SHOT.
Жительница Домодедова рассказала о моменте взрыва гранаты в кальянной. Видео © Telegram / SHOT
"В 6:20 произошёл хлопок. <...> Восьмой этаж. Было очень громко, ребёнок испугался", — рассказала очевидица.
Как сообщал Лайф, взрыв в кальянной в подмосковном Домодедове произошёл рано утром в воскресенье, 7 января. Изначально сообщалось о трёх пострадавших, но позже их число выросло до четырёх. Среди них — трое мужчин и одна женщина, последняя от госпитализации отказалась. Виновника происшествия уже задержали, им оказался ранее судимый местный житель 1980 года рождения.
Кадр из видео Telegram / SHOT