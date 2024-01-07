Полиция задержала мужчину, взорвавшего гранату в подмосковной кальянной

Полицейские задержали мужчину, который взорвал гранату в кальянной в Домодедове. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области в воскресенье, 7 января.

Граната, которая взорвалась в кальянной в подмосковном Домодедове. Фото © Telegram / Mash

"В одном из заведений, расположенных на улице Гагарина, гражданин в ходе конфликта с мужчиной применил в помещении предмет, визуально похожий на гранату. Фигурант был доставлен в территориальный отдел полиции. Им оказался ранее судимый местный житель 1980 года рождения", — отметили в ведомстве.

Как сообщает телеграм-канал Mash, мужчина запустил в посетителей РГД-5. Он вошёл в заведение примерно в 6:00, достал пистолет, гранату и стал угрожать присутствующим. Его попытались успокоить, в результате чего конфликт затянулся почти на час. За это время администрация успела вывести из кальянной почти всех, однако нашёлся смельчак, который набросился на агрессора и вырвал пистолет. В этот момент мужчина дёрнул чеку и бросил гранату.

В результате случившегося пострадал 21-летний студент МЧС Даниил К., парень получил множественные осколочные ранения туловища, рук и ног. Его госпитализировали в Центральную городскую больницу. За помощью обратились ещё трое посетителей: 28-летнего Станислава К. увезли в больницу с осколочными ранениями туловища, рук и ног, 34-летнего Нурлана А. — с частичной потерей слуха, черепно-мозговой травмой (ЧМТ) и ранами головы, шеи и рук, а 35-летняя Нигора А. отделалась частичной потерей слуха в левом ухе, от госпитализации отказалась.