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5 января, 18:51

Полицейский голыми руками обезвредил мужчину с боевой гранатой Ф-1 в Таганроге

Старший сержант полиции Сергей Бережной обезоружил мужчину, угрожавшего гранатой кассиру в магазине в Таганроге. По словам официального представителя МВД Ирины Волк, таким образом пьяный покупатель решил вернуть деньги за приобретённый в магазине алкоголь.

Момент задержания преступника с гранатой. Видео © t.me / Ирина Волк

Она отметила, что полицейский среагировал моментально и вместе с подоспевшим на помощь ещё одним покупателем задержал его. Оказалось, что граната Ф-1 была пригодна для взрыва.

"В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222.1 УК РФ. Он заключён под стражу", — сообщила Волк в своём телеграм-канале.

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А ранее Лайф рассказывал, что в селе Шишино Белгородской области полицейский выхватил гранату у пьяного мужчины, который хотел взорвать её. На место происшествия приехали оперативники, гранату Ф-1 изъяли.

Обложка ©

t.me / Ирина Волк

Александра Мышляева
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