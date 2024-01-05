Полицейский голыми руками обезвредил мужчину с боевой гранатой Ф-1 в Таганроге

Старший сержант полиции Сергей Бережной обезоружил мужчину, угрожавшего гранатой кассиру в магазине в Таганроге. По словам официального представителя МВД Ирины Волк, таким образом пьяный покупатель решил вернуть деньги за приобретённый в магазине алкоголь.

Момент задержания преступника с гранатой. Видео © t.me / Ирина Волк

Она отметила, что полицейский среагировал моментально и вместе с подоспевшим на помощь ещё одним покупателем задержал его. Оказалось, что граната Ф-1 была пригодна для взрыва.

"В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222.1 УК РФ. Он заключён под стражу", — сообщила Волк в своём телеграм-канале.