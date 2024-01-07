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7 января, 09:34

Был конфликт: Стали известны подробности взрыва гранаты в кальянной в Подмосковье

Число пострадавших от взрыва гранаты в кальянной в Домодедове выросло до четырёх

Стали известны подробности взрыва гранаты в кальянной на улице Гагарина в подмосковном Домодедове. Как сообщает SHOT, инциденту предшествовал конфликт прохожего с посетителями заведения.

По данным телеграм-канала, неизвестный поругался с гостями кальянной на улице, после чего зашёл в лаунж-бар, а затем примерно в 6:00 произошёл взрыв. Число пострадавших в результате случившегося увеличилось до четырёх. Они госпитализированы с травмами спины, головы и шеи. По предварительным данным, нападавший скрылся с места. Сейчас в кальянной работают сотрудники экстренных служб.

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Как сообщал Лайф, взрыв в кальянной в подмосковном Домодедове произошёл рано утром в воскресенье, 7 января. Изначально сообщалось о трёх пострадавших.

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Никита Осипов
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