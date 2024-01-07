Был конфликт: Стали известны подробности взрыва гранаты в кальянной в Подмосковье

По данным телеграм-канала, неизвестный поругался с гостями кальянной на улице, после чего зашёл в лаунж-бар, а затем примерно в 6:00 произошёл взрыв. Число пострадавших в результате случившегося увеличилось до четырёх. Они госпитализированы с травмами спины, головы и шеи. По предварительным данным, нападавший скрылся с места. Сейчас в кальянной работают сотрудники экстренных служб.