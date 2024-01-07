Граната взорвалась в подмосковной кальянной, есть пострадавшие

В Подмосковье прогремел взрыв на территории кальянной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"В подмосковном Домодедове на улице Гагарина в помещении кальянной произошёл взрыв", — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, взорвалась граната, пострадало три человека. На месте работают экстренные службы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.