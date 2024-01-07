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7 января, 08:14

Граната взорвалась в подмосковной кальянной, есть пострадавшие

ТАСС: Три человека пострадали при взрыве гранаты в кальянной в Домодедове

В Подмосковье прогремел взрыв на территории кальянной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"В подмосковном Домодедове на улице Гагарина в помещении кальянной произошёл взрыв", — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, взорвалась граната, пострадало три человека. На месте работают экстренные службы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Ранее Лайф писал, что из пермского аэропорта эвакуировали людей из-за гранаты в багаже. Сотрудники нашли боеприпас для подствольного гранатомёта ВОГ-25.

Никита Никонов
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