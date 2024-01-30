14-летнюю школьницу развели на нюдсы якобы ради съёмок в "клипе Клавы Коки"

В подмосковном Щёлкове 14-летнюю школьницу развели на обнажённые фото, предложив сняться в клипе певицы Клавы Коки. Подростка заверили, что нюдсы — обязательное условие кастинга. А когда девочка поверила, начали шантажировать.

По данным SHOT, в одной из групп в "Телеграме" школьница наткнулась на предложение сняться в новом клипе Клавы Коки. Девочка оставила свои данные, а после с ней связался неизвестный "менеджер", который предложил пройти кастинг: снять видео с танцами, а также обнажиться и показать себя со всех сторон.

Юная "модель" наснимала видео и фото, все нюдсы скинула "менеджеру" и стала ждать, но мужчина "покинул чат", как поётся в песне Клавы Коки. Спустя неделю школьница случайно обнаружила в Сети ссылку на альбом с её интимными фото, за каждый контент — своя цена.

Шокированная девочка поняла, что всё произошедшее никак не связано с популярной певицей, и рассказала обо всём маме, а та обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста". "Менеджера"-педофила ищут.